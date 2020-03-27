2020-03-27T11:46:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Нерабочая неделя в Тюмени: как будут работать медицинские организации с 28 марта по 5 апреля 2020 года

Рассказываем, как будут работать поликлиники в Тюмени с 28 марта по 5 апреля 2020 года
Вадим Бегун
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Нерабочая неделя в Тюмени: как будут работать медицинские организации с 28 марта по 5 апреля 2020 года.Нерабочая неделя в Тюмени: как будут работать медицинские организации с 28 марта по 5 апреля 2020 года.Фото: Ольга Крыльцова
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Следующая неделя, объявленная нерабочей, не распространяется на медицинские организации Тюмени. Работа осуществляется по прежнему графику, но в особом режиме.

Как известно, после введения карантина – с 18 марта – в поликлиниках отменили диспансеризацию, осмотр детей до одного года, плановые госпитализации и прочие мероприятия. Их максимально переориентировали, чтобы оказывать помощь на дому.

– Учреждения амбулаторного звена не закрыты и продолжают работу. Они работают в том числе по неотложным состояниям. По показаниям проводятся забор анализов и диагностические процедуры – то, что не представляется возможным сделать на дому, – сообщила пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.

В ведомстве также уточнили, что с каждым пациентом вопрос решается индивидуально – например, целесообразно ли ему посещать больницу. Экстренная помощь в прежнем круглосуточном режиме оказывается службой скорой помощи, в приемных отделениях, стационарах по графику дежурств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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