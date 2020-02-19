2020-02-19T14:57:25+03:00
Здоровье

Александр Моор поблагодарил коллектив тюменского госпиталя, где находились эвакуированные из Китая

Губернатор надеется, что регион запомнят как гостеприимное место
Вадим Бегун
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Александр Моор поблагодарил коллектив тюменского госпиталя, где находились эвакуированные из Китая.Александр Моор поблагодарил коллектив тюменского госпиталя, где находились эвакуированные из Китая.Фото: Алексей КОСЕНЧУК
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Губернатор Тюменской области поблагодарил коллектив тюменского госпиталя «Градостроитель», где две недели в карантине находились эвакуированные из Китая россияне. Слова благодарности Александр Моор адресовал и другим лицам, причастным к этой истории.

«Я благодарен коллективу обсервационного госпиталя, всем службам, которые в круглосуточном режиме обеспечивали комфорт и безопасность людей по обе стороны дверей «Градостроителя», федеральным и региональным ведомствам, Роспотребнадзору, Минздраву, Росгвардии, всем неравнодушным тюменцам и югорчанам, которые поддерживали эвакуированных», – написал на своих страничках в соцсетях «ВКонтакте»,«Инстаграм» и «Одноклассниках» глава региона.

Александр Моор надеется, что «гости запомнят Тюменскую область как гостеприимное место, где каждый может рассчитывать на помощь и сочувствие». «К счастью для всех нас, карантин завершился успешно – пробы показали, что ни у кого из гостей нет коронавирусной инфекции», – резюмировал губернатор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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