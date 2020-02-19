Эвакуированная из Китая Зина Дебенова получила в день рождения необычный подарок – билет домой

В свой 25-й день рождения Зина Дебенова получила необычный подарок судьбы. Девушке вручили билет на поезд домой. Так совпало, что именно 19 февраля, в день завершения обсервационного периода, «узницу» тюменского санатория «Градостроитель» освободили от двухнедельного карантина.

Накануне праздничной даты Зине подарили пижаму с хештегом #мысвоихнебросаем. И всё же своё – ближе к душе. Долгожданную встречу с чемоданом Зина шуточно оформила в сторис, будто это встреча с любимым.

Ребятам не выдавали их вещи до последнего момента – они находились на дезинфекции. Радости нет предела у многих постояльцев санатория. Соседка Зины по комнате Юля Дерешко, кроме чемоданного настроения, показала подписчикам справку от регионального Центра гигиены и эпидемиологии.

«Дерешко Юлия Сергеевна обследована на наличие коронавирусной инфекции 2019-nCoV. Результат исследования биоматериала – отрицательный», – уведомили эксперты.

Такую именную справку получил каждый, кого эвакуировали из Уханя в Тюмень. Первая группа улетела на самолёте в Москву. Одной из них была и Аня Коняхина – с ней «Комсомолке» удалось пообщаться ещё в санатории «Градостроитель» ночью 19 февраля.

С трёх часов ночи отъезд эвакуированных из Тюмени продолжился. Так, в 7 часов 30 минут отошёл от перрона поезд в Восточную Сибирь. На нём домой в Хабаровск отправилась и Аня Зобачева. На прощание – фото тюменского железнодорожного вокзала, и в путь. В этом же поезде уехал ещё один герой «Комсомолки» Даниил Парфенович. Парень признался, что хотел задержаться в Тюмени на несколько дней, чтобы посмотреть город. И даже в последние минуты пытался поменять билет на другой день. Однако администрация РЖД оказалось строга в правилах. Даня немного расстроился, что запланированная прогулка по Тюмени не состоялась. А на прощание корреспонденту «Комсомолки» отправил фото и короткое обещание:

– Но я ещё приеду.

Даниил Парфенович. Фото героя публикации

Как ранее сообщала «КП» – Тюмень», большинство россиян отправились в Москву – 33 человека. По девять человек уезжают в Санкт-Петербург и Барнаул, восемь поедут в Челябинск, шесть – во Владивосток, пятеро – в Красноярск. Еще по четыре человека возвращаются в Екатеринбург, Новокузнецк и Киров. По двое едут в Нижний Новгород, Самару, Ростов-на-Дону, Казань и Улан-Удэ. И еще 27 эвакуированных отправляются в Псков, Астрахань, Кемерово, Благовещенск, Курск, Оренбург, Якутск, Ульяновск, Саратов, Ижевск, Омск, Иркутск и другие населенные пункты

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