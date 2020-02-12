2020-02-12T15:39:49+03:00
Общество

«Не хотел создать панику»: тюменский школьник извинился за пранк о коронавирусе

По факту розыгрыша проводилось педагогическое расследование
Вадим Бегун
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Тюменский школьник извинился за пранк о коронавирусе. Скриншот из видео.Тюменский школьник извинился за пранк о коронавирусе. Скриншот из видео.
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В Тюмени школьник, который устроил пранк о коронавирусе, извинился за розыгрыш. По словам парня, он не хотел создать панику.

«В записи, опубликованной в соцсетях, школьник говорит о том, что своим роликом он хотел показать равнодушие людей к проблемам окружающих, а не создать панику», – сообщает оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что по этому факту проводится педагогическое расследование, организовано индивидуальное сопровождение несовершеннолетнего и его семьи. К работе с подростком подключены классный руководитель, педагог-психолог и администрация школы.

Также стало известно, что в образовательных учреждениях города запланированы дополнительные мероприятия, направленные на недопущение подобных ситуаций в будущем.

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Пранкер извинился за ролик с коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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