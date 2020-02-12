«Не хотел создать панику»: тюменский школьник извинился за пранк о коронавирусе
В Тюмени школьник, который устроил пранк о коронавирусе, извинился за розыгрыш. По словам парня, он не хотел создать панику.
«В записи, опубликованной в соцсетях, школьник говорит о том, что своим роликом он хотел показать равнодушие людей к проблемам окружающих, а не создать панику», – сообщает оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что по этому факту проводится педагогическое расследование, организовано индивидуальное сопровождение несовершеннолетнего и его семьи. К работе с подростком подключены классный руководитель, педагог-психолог и администрация школы.
Также стало известно, что в образовательных учреждениях города запланированы дополнительные мероприятия, направленные на недопущение подобных ситуаций в будущем.
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Пранкер извинился за ролик с коронавирусом.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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