«Бояться нечего»: что тюменцам надо знать о коронавирусе

6 Февр. 2020 2020-02-06T14:04:37+03:00

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В Тюменскую область доставили эвакуированных из Китая россиян. Они благополучно разместились в реабилитационном центре, который находится в тридцати километрах от областной столицы. Все они здоровы, однако, согласно международным стандартам, им предстоит две недели провести в карантинной зоне.

Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что главная задача сейчас – создать для прилетевших россиян максимально комфортные условия пребывания. Так, для них подготовили номера с телевизором, холодильником, душем и туалетом. Здесь также есть детские игрушки, пластилин, развивающие игры, шахматы и шашки.

В «Градостроителе» приняты все необходимые меры безопасности в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Учреждение охраняется Росгвардией, сам центр расположен в нескольких километрах от другого жилья. Вокруг установлены два периметра ограждения.

Внутри реабилитационного центра есть специальная дезинфекционная камера и автономные очистные сооружения. Локальные канализационно-очистные сооружения будут обеззараживаться, также продуманы все способы доставки пищи и медикаментов. На протяжении двух недель люди будут жить в номерах, не покидая их. Такие меры необходимы для обеспечения биологической безопасности. За соблюдением правил проследят специалисты научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Роспотребнадзора.

Учреждение охраняют росгвардейцы.Фото: Алена Кульмухаметова

– Если вы соблюдаете стандартные меры защиты, не сидите рядом с чихающим ближе чем на два метра, хотя бы три-четыре раза в день после туалета и перед едой моете руки, то вы уже хорошо защищены. Вероятность заразиться от летучей мыши у вас ноль. Есть вероятность заразиться от визитера из Китая, но даже в самолете стоят специальные фильтры, и такая вероятность меньше, чем в кинотеатре. Таким образом, если вы сидите рядом в самолете – да. А если вы сидите в другом месте, вероятность небольшая, даже если есть источник, который летит из Китая, – сообщает эпидемиолог Михаил Фаворов.

Инфекционист считает, что россиянам особенно бояться нечего: риск заразиться минимален.

Напомним, что, вероятней всего, носителем вируса являются летучие мыши: у них обнаружился схожий вид вируса. Еще одним звеном передачи мутировавшего вируса от животного к человеку могли стать ядовитые змеи, которых в странах Азии употребляют в пищу.

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ИСТОЧНИК KP.RU