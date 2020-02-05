5 Февр. 2020 2020-02-05T12:32:16+03:00

Озвучены меры, которые приняты в Тюменской области по нераспространению коронавируса. Фото: Кира Санникова

Со всеми эвакуированными из Китая россиянами будут работать местные и московские врачи

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В Тюменской области озвучен комплекс мер, позволяющих избежать риск заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 5 февраля, сообщила главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова во время брифинга в Рощино, где недавно приземлился борт с россиянами.

– Все эвакуируемые люди здоровы, но по международным нормам они должны пройти 14-дневный карантин. Весь период полета россияне находились под наблюдением, в масках, чтобы не было возможности обменяться любыми вирусами, – заявила Анна Попова.

Так, на летном поле аэропорта эвакуированных, которые находятся в масках, встретили медики и пограничники. Далее их осмотрели врачи. Багаж эвакуируемых продезинфицировали на специальной площадке, которую оборудовали непосредственно на летном поле. Самолеты, вся техника и транспортные средства также были подвергнуты дезинфекции.

Как ранее стало известно, всех эвакуированных людей направят на карантин в реабилитационный центр «Градостроитель», который находится в 30 километрах от Тюмени. Жилых домов вокруг нет. По периметру реабилитационного центра – двойное ограждение, круглосуточно дежурят сотрудники Росгвардии. Работают внутренняя и наружная системы видеонаблюдения.

Сам центр оснащен автономной системой канализации, собственной дезинфекционной камерой и специально оборудованной прачечной, поэтому во внешнюю среду ничего не попадет. Есть специальное устройство для уничтожения медицинских отходов.

С эвакуированными людьми будут работать бригада врачей из Москвы и специально подготовленные тюменские медики. Людей поместят в отдельные номера – контактировать между собой они не будут. Исключение составляют только семьи, их разместят вместе.

На протяжении 14 дней все эвакуированные будут контактировать только с врачами. За обеспечением биологической безопасности следят сотрудники научно-исследовательского противочумного института Роспотребнадзора «Микроб».

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ИСТОЧНИК KP.RU