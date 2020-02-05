В тюменском Рощино готовятся принять спецборт из Уханя
Буквально через некоторое время в тюменском аэропорту Рощино сядет первый самолет Воздушно космических сил (ВКС) России, на борту которого находятся 82 человека, эвакуированных из китайского города Ухань. Как передаёт с места событий наш корреспондент, наготове – спецслужбы, аэропорт, средства массовой информации.
Посадку воздушного судна ждали ранним утром 5 февраля, однако самолёт садился на дозаправку в городе Улан-Удэ (Бурятия). Людей из самолёта не выпускали.
Водители автобусов, которые повезут пассажиров в лечебно-реабилитационный центр, одеты в специализированную одежду. В такой же одежде войдут на борт таможенники и пограничники, которые проведут контроль прямо на борту самолёта.
Водители - в спецодеждеФото: Алексей КОСЕНЧУК
С самого утра в «Градостроителе», куда и отвезут эвакуированных, кипит работа по приёму соотечественников, для каждого из которых подготовлены вещи первой необходимости. Особое внимание уделено детям.
Что сейчас около центра "Градостроитель"?Фото: Алена Кульмухаметова
Как выглядит санаторий под Тюменью, куда эвакуируют из Китая россиян
Эвакуированных из Китая людей поселят в лечебно-реабилитационном центре Gradcenter, расположенном в 28 километрах от Тюмени по Ялуторовскому тракту. Здесь созданы условия для комфортного пребывания и эффективной реабилитации, а также по оказанию специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по многим направлениям (подробнее)
Глава Роспотребнадзора Анна Попова: россияне, эвакуированные из Китая, здоровы
Главный санитарный врач РФ Анна Попова прибыла в Тюмень, куда эвакуируют россиян из китайского города Ухань. Как отметила Глава Роспотребнадзора, граждане находятся в сопровождении медработников Министерства обороны, врачей-вирусологов и специалистов Роспотребнадзора. Все пассажиры клинически здоровы (подробнее)
Александр Моор: в Тюменской области созданы комфортные условия для эвакуированных из Китая
Задача Тюменской области – создать максимально комфортные условия пребывания на 14 дней для всех, кто приедет из китайского Уханя. По словам главы региона, загородный реабилитационный центр расположен в 30 километрах от Тюмени и имеет автономную инфраструктуру (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU