В тюменском Рощино готовятся принять спецборт из Уханя

5 Февр. 2020 2020-02-05T09:25:29+03:00

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Буквально через некоторое время в тюменском аэропорту Рощино сядет первый самолет Воздушно космических сил (ВКС) России, на борту которого находятся 82 человека, эвакуированных из китайского города Ухань. Как передаёт с места событий наш корреспондент, наготове – спецслужбы, аэропорт, средства массовой информации.

Посадку воздушного судна ждали ранним утром 5 февраля, однако самолёт садился на дозаправку в городе Улан-Удэ (Бурятия). Людей из самолёта не выпускали.

Водители автобусов, которые повезут пассажиров в лечебно-реабилитационный центр, одеты в специализированную одежду. В такой же одежде войдут на борт таможенники и пограничники, которые проведут контроль прямо на борту самолёта.

Водители - в спецодеждеФото: Алексей КОСЕНЧУК

С самого утра в «Градостроителе», куда и отвезут эвакуированных, кипит работа по приёму соотечественников, для каждого из которых подготовлены вещи первой необходимости. Особое внимание уделено детям.

Что сейчас около центра "Градостроитель"?Фото: Алена Кульмухаметова

Как выглядит санаторий под Тюменью, куда эвакуируют из Китая россиян

Эвакуированных из Китая людей поселят в лечебно-реабилитационном центре Gradcenter, расположенном в 28 километрах от Тюмени по Ялуторовскому тракту. Здесь созданы условия для комфортного пребывания и эффективной реабилитации, а также по оказанию специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по многим направлениям (подробнее)

Глава Роспотребнадзора Анна Попова: россияне, эвакуированные из Китая, здоровы

Главный санитарный врач РФ Анна Попова прибыла в Тюмень, куда эвакуируют россиян из китайского города Ухань. Как отметила Глава Роспотребнадзора, граждане находятся в сопровождении медработников Министерства обороны, врачей-вирусологов и специалистов Роспотребнадзора. Все пассажиры клинически здоровы (подробнее)

Александр Моор: в Тюменской области созданы комфортные условия для эвакуированных из Китая

Задача Тюменской области – создать максимально комфортные условия пребывания на 14 дней для всех, кто приедет из китайского Уханя. По словам главы региона, загородный реабилитационный центр расположен в 30 километрах от Тюмени и имеет автономную инфраструктуру (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU