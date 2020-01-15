15 Янв. 2020 2020-01-15T09:22:35+03:00

Тюменцев эвакуировали из многоэтажки на Ялуторовской из-за пожара. Фото: Алена Кульмухаметова

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал

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В Тюмени накануне, 14 января, в многоэтажке произошел пожар. В подъезде дома на улице Ялуторовской, 29 загорелся щиток.

Как стало известно, пожарных на место происшествия вызвали очевидцы. В пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области в свою очередь сообщили, что вызов на пульт диспетчера поступил в 17.31.

– Из здания были эвакуированы 26 человек. Причиной возгорания стало замыкание электропроводки, – рассказали в ведомстве.

Там также добавили, что, по предварительным данным, пострадавших и погибших в результате инцидента нет.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что на улице Олимпийской горел пансионат. Детей эвакуировали с верхних этажей.

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ИСТОЧНИК KP.RU