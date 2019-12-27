2019-12-27T11:32:29+03:00
Происшествия

В Тюмени на Олимпийской горит пансионат. Детей эвакуируют с верхних этажей

Очевидцы сообщают о множестве пожарных машин, которые направляются в сторону ЧП
Вадим Бегун
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В Тюмени на Олимпийской горит пансионат. Фото - "ЧС Тюмень".В Тюмени на Олимпийской горит пансионат. Фото - "ЧС Тюмень".
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В Тюмени горит пансионат на улице Олимпийской, 12а. В настоящее время на месте работают сотрудники МЧС.

– Сообщение о загорании в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило в 11.30. Горит квартира на первом этаже жилого многоквартирного дома, – сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что к месту пожара оперативно выехали пожарно-спасательные подразделения. Дальнейшая информация уточняется.

Фото - "ЧС Тюмень".

Фото - "ЧС Тюмень".

На фотографиях, выложенных в социальных сетях очевидцами, видно, что спасатели на лестницах эвакуируют детей с верхних этажей многоэтажки. Местные жители сообщают, что из-за дыма люди не могут выйти с верхних этажей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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