2019-12-27T15:43:32+03:00
Происшествия

Росгвардеец из Тюмени рассказал, как спасал детей из горящего пансионата

Мужчина находился в соседнем доме во время ЧП
Вадим Бегун
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Росгвардеец из Тюмени рассказал, как спасал детей из горящего пансионата. Фото - управления Росгвардии по Тюменской области.Росгвардеец из Тюмени рассказал, как спасал детей из горящего пансионата. Фото - управления Росгвардии по Тюменской области.
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Тюменские росгвардейцы помогали экстренным службам в эвакуации людей на пожаре из многоэтажки на улице Олимпийской, 12а. Первым на месте оказался сотрудник Вилаят Нурахмедли, который находился на выходном.

– Был в соседнем доме, увидел густой дым и услышал крики о помощи. Забежали с сослуживцами на четвертый и пятый этажи, забрали детей у пожарных, чтобы они дальше работали. Спустили детей и помогли другим. Эвакуировали пятнадцать или больше жильцов, 8 детей и передали их скорой помощи, – рассказал Нурахмедли.

По информации пресс-службы Управления Росгвардии по Тюменской области, из подъезда было выведено более тридцати человек, в том числе восемь детей. На данный момент пожар локализован, жизни и здоровью жильцов дома ничего не угрожает.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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