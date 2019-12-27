Росгвардеец из Тюмени рассказал, как спасал детей из горящего пансионата
Тюменские росгвардейцы помогали экстренным службам в эвакуации людей на пожаре из многоэтажки на улице Олимпийской, 12а. Первым на месте оказался сотрудник Вилаят Нурахмедли, который находился на выходном.
– Был в соседнем доме, увидел густой дым и услышал крики о помощи. Забежали с сослуживцами на четвертый и пятый этажи, забрали детей у пожарных, чтобы они дальше работали. Спустили детей и помогли другим. Эвакуировали пятнадцать или больше жильцов, 8 детей и передали их скорой помощи, – рассказал Нурахмедли.
По информации пресс-службы Управления Росгвардии по Тюменской области, из подъезда было выведено более тридцати человек, в том числе восемь детей. На данный момент пожар локализован, жизни и здоровью жильцов дома ничего не угрожает.
Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7-919-921-01-07.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Тюмени на Олимпийской горит пансионат. Детей эвакуируют с верхних этажей
Очевидцы сообщают о множестве пожарных машин, которые направляются в сторону ЧП (подробнее)
Медики и спасатели рассказали подробности о пожаре в тюменском пансионате
В настоящее время возгорание ликвидировано (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU