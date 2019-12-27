СЕГОДНЯ 11:26 2019-12-27T12:00:37+03:00

Медики и спасатели рассказали подробности о пожаре в тюменском пансионате. Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.

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В Тюмени сегодня, 27 декабря, в половине двенадцатого дня горел пансионат на улице Олимпийской, 12а. Возгорание произошло на первом этаже девятиэтажного жилого многоквартирного дома.

– Первое подразделение прибыло на место ЧП в 11.37. На данный момент пожарными и сотрудниками Росгвардии города спасено 19 человек, из них 8 детей. Были эвакуированы 36 горожан, в числе которых было семь детей, – сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

Всего на месте пожара работают 54 человека и 17 единиц техники. Из-за сильного задымления было задействовано 7 звеньев ГДЗС. По заверениям спасателей, в пожаре никто не пострадал.

Фото очевидцев.

В региональном департаменте здравоохранения рассказали, что на месте происшествия дежурят две бригады скорой медицинской помощи.

– Всего поступило 11 обращений за медицинской помощью. Двух человек с подозрением на отравление продуктами горения доставили в ОКБ № 1, ещё один пациент с подозрением на травму голени доставлен в ОКБ № 2, – уточнили в ведомстве, добавив, что остальные отказались от доставки в стационар, помощь им была оказана на месте.

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ИСТОЧНИК KP.RU