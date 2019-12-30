СЕГОДНЯ 09:10 2019-12-30T09:13:23+03:00

Стали известны причины пожара в пансионате на Олимпийской в Тюмени. Фото - очевидцы.

Местный житель не хотел расставаться со своей жилплощадью и совершил поджог

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В Тюмени на днях горел пансионат на улице Олимпийской. В полиции рассказали о причинах пожара. Дело в том, что это был поджог.

– 64-летний мужчина должен был покинуть жилплощадь по решению суда. Однако при появлении судебных приставов тюменец совершил поджог квартиры, – рассказали в пресс-службе управления МВД по городу Тюмени.

По информации правоохранительных органов, мужчина агрессивно реагировал на судебных приставов. В какой-то момент он не выдержал и выплеснул горючую жидкость, которая и стала причиной возгорания.

В настоящее время местный житель находится в отделении полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU