Стали известны причины пожара в пансионате на Олимпийской в Тюмени
В Тюмени на днях горел пансионат на улице Олимпийской. В полиции рассказали о причинах пожара. Дело в том, что это был поджог.
– 64-летний мужчина должен был покинуть жилплощадь по решению суда. Однако при появлении судебных приставов тюменец совершил поджог квартиры, – рассказали в пресс-службе управления МВД по городу Тюмени.
По информации правоохранительных органов, мужчина агрессивно реагировал на судебных приставов. В какой-то момент он не выдержал и выплеснул горючую жидкость, которая и стала причиной возгорания.
В настоящее время местный житель находится в отделении полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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ИСТОЧНИК KP.RU