В тюменском научном центре-банкроте продлена процедура конкурсного производства

13 Янв. 2020 2020-01-13T10:46:49+03:00

Это было сделано по ходатайству управляющего

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В Тюмени продлена процедура конкурсного производства на Сибирском научно-аналитическом центре. Такое решение вынес Арбитражный суд региона.

Как стало известно из материалов, размещенных в картотеке суда о банкротстве предприятия, конкурсное производство продлено сроком на полгода.

Напомним, что Арбитражный суд Тюменской области признал НАО «СибНАЦ» банкротом еще в июле этого года. В отношении общества введена процедура конкурсного производства по упрощенной процедуре банкротства ликвидируемого должника.

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ИСТОЧНИК KP.RU