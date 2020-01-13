В тюменском научном центре-банкроте продлена процедура конкурсного производства
В Тюмени продлена процедура конкурсного производства на Сибирском научно-аналитическом центре. Такое решение вынес Арбитражный суд региона.
Как стало известно из материалов, размещенных в картотеке суда о банкротстве предприятия, конкурсное производство продлено сроком на полгода.
Напомним, что Арбитражный суд Тюменской области признал НАО «СибНАЦ» банкротом еще в июле этого года. В отношении общества введена процедура конкурсного производства по упрощенной процедуре банкротства ликвидируемого должника.
Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды-Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
К банкротству тюменского научного центра подключились московские компании
Организация из ХМАО также требует вернуть долг (подробнее)
Обанкротившийся тюменский научный центр распродает свои медали
Всего на торги выставлено более 1700 позиций (подробнее)
В Тюмени обанкротившийся научный центр едва не оставили без отопления
На сторону предприятия встал суд (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU