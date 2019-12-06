В Тюмени обанкротившийся научный центр едва не оставили без отопления
В Тюмени Сибирский научно-аналитический центр, который находится в процедуре банкротства с июля этого года, мог остаться без отопления. Однако суд запретил применять такую меру к должнику.
По информации, указанной в картотеке судебных дел Арбитражного суда Тюменской области, следует, что ООО «Газпром межрегионгаз Север» принял решение прекратить подачу газа, которым отапливается здание предприятия, из-за долгов. Это должно было произойти 11 декабря.
Тогда в дело вмешался конкурсный управляющий «СибНАЦа» и обжаловал решение поставщика услуги. Суд вынес решение в пользу обанкротившегося предприятия.
«Запретить ООО «Газпром межрегионгаз Север» прекращать поставку газа по договору поставки газа на котельную Непубличного акционерного общества «Сибирский научно-аналитический центр», – такое сообщение размещено на официальном сайте арбитража.
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что обанкротившийся тюменский научный центр распродает свои медали. Всего на торги выставлено более 1700 позиций.
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ИСТОЧНИК KP.RU