2019-12-06T13:24:19+03:00
Общество

В Тюмени обанкротившийся научный центр едва не оставили без отопления

На сторону предприятия встал суд
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюмени обанкротившийся научный центр едва не оставили без отопления.В Тюмени обанкротившийся научный центр едва не оставили без отопления.Фото: Вадим Бегун
Изменить размер текста:

В Тюмени Сибирский научно-аналитический центр, который находится в процедуре банкротства с июля этого года, мог остаться без отопления. Однако суд запретил применять такую меру к должнику.

По информации, указанной в картотеке судебных дел Арбитражного суда Тюменской области, следует, что ООО «Газпром межрегионгаз Север» принял решение прекратить подачу газа, которым отапливается здание предприятия, из-за долгов. Это должно было произойти 11 декабря.

Тогда в дело вмешался конкурсный управляющий «СибНАЦа» и обжаловал решение поставщика услуги. Суд вынес решение в пользу обанкротившегося предприятия.

«Запретить ООО «Газпром межрегионгаз Север» прекращать поставку газа по договору поставки газа на котельную Непубличного акционерного общества «Сибирский научно-аналитический центр», – такое сообщение размещено на официальном сайте арбитража.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что обанкротившийся тюменский научный центр распродает свои медали. Всего на торги выставлено более 1700 позиций.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды-Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Региональный сосудистый центр в Югре дооснастят медицинским оборудованием
В Тюменской области резко возросло число ДТП с пострадавшими детьми
В Тюмени частная школа почти три года незаконно пользовалась тиром
Возле тобольского кафе произошла перестрелка. Двое в больнице
Половина жителей Нягани занимается малым и средним бизнесом
Банку УРАЛСИБ присвоен рейтинг работодателя на уровне B.hr – высокий уровень привлекательности
Транспортный коллапс на Мельникайте: столкнулось несколько машин, одна полоса стоит
Готовим теплые пледы: в Тюмени в новогоднюю ночь прогнозируется тридцатиградусный мороз
Высокотехнологичное оборудование в югорских больницах помогает спасать больше жизней
В Тюмени садик, две школы и 40 многоэтажек останутся без воды из-за нового водопровода
Известный тюменский ресторан чуть не остался без алкоголя под Новый год
«До сих пор жутко»: тоболяков среди ночи вывели из «заминированной» многоэтажки
Тюменские детсады примут малышей после ремонта в следующем году
Впечатлительным не смотреть. Жуткая авария произошла утром на тюменской трассе
Райффайзен-Онлайн: клиенты банка теперь могут открыть брокерский счет удаленно