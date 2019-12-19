СЕГОДНЯ 11:58 2019-12-19T12:04:08+03:00

На директора тюменской УК завели дело за темноту и холод на лестничных клетках. Фото - 2Гис.

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В Тюмени прокуратура после публикации СМИ возбудила административное дело в отношении директора управляющей компании «Евросервис». Дело в том, что он недостаточно хорошо следил за состоянием пятиэтажки на улице Жуковского, 28.

– В ходе проверки выяснилось, что в местах общего пользования дома не везде есть освещение, на лестничных клетках также частично отсутствовало отопление. Кроме того, слаботочная проводка провисала прямо в подъездах, подвальное помещение было затоплено, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В отношении директора общества возбуждено дело об административном правонарушении, внесено представление об устранении выявленных нарушений. Рассмотрения актов реагирования находятся на контроле прокуратуры.

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ИСТОЧНИК KP.RU