Директора тюменской УК оштрафуют после публикации СМИ о его бездействии

СЕГОДНЯ 11:26 2019-12-02T11:26:07+03:00

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В Тюмени после публикации СМИ возбуждено административное дело в отношении директора управляющей компании «ЖКХ-Стандарт». Дело в том, что его бездействие вынудило жильцов многоквартирного дома №24 по улице Малышева обратиться к журналистам.

– Штукатурка и окрасочный слой стен и потолков лестничных клеток был поврежден, как и ограждения лестниц, перил и покрытие пола. Слаботочная проводка провисала в местах общего пользования, края железобетонных козырьков входной группы подъездов разрушились. Частично разрушилась отделка цоколя и облицовочная кладка наружных стен. Кроме того, температура воздуха на лестничных площадках не отвечает нормативным требованиям, – рассказали о выявленных нарушениях в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве сообщили, что что в отношении директора ООО УК «ЖКХ-Стандарт» было возбуждено дело об административном правонарушении. Кроме того, прокуратура внесла представление об устранении выявленных нарушений. Результаты рассмотрения актов реагирования находятся на контроле прокуратуры округа.

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ИСТОЧНИК KP.RU