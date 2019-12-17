Директора тюменской УК оштрафовали из-за публикации в СМИ

СЕГОДНЯ 14:23 2019-12-17T14:43:54+03:00

Мужчина не считал нужным следить за состоянием вверенного ему дома

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В Тюмени по публикации СМИ оштрафован директор управляющей компании «ЖКХ-Стандарт». Из-за его бездействия аварийный пансионат по улице Малышева, 24 пришел в ненадлежащее состояние.

– Штукатурные и окрасочные слои стен и потолков лестничных клеток были повреждены, как и перила и пол на площадках. Слаботочная проводка провисала в местах общего пользования, края железобетонных козырьков над подъездами разрушены. Частично разрушена и отделка цоколя по периметру, а также облицовочная кладка наружных стен, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве добавили, что температура воздуха на лестничных площадках в доме не отвечает нормативным требованиям. В отношении директора было возбуждено дело об административном правонарушении.

Государственная жилищная инспекция региона подвергла его штрафу в размере 50 тысяч рублей. Кроме того, мужчина должен устранить все выявленные нарушения.

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ИСТОЧНИК KP.RU