Директора тюменской УК оштрафовали за темноту в подъездах

СЕГОДНЯ 14:43 2019-12-03T14:43:44+03:00

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В Тюмени директор управляющей компании «Солнечный город Тюмень» оштрафован за ненадлежащее содержание дома №13 в микрорайоне Лесной. Прокуратура Ленинского округа провела проверку после публикации в социальной сети. Тревогу забили жильцы.

– В ходе проверки было установлено, что дом действительно содержится ненадлежащим образом. В подъездах повреждена штукатурка, частично отсутствовали перила на металлических ограждениях лестничных маршей, на оконных переплетах разрушен окрасочной слой, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Это еще не все выявленные нарушении. Так, в рамах стояло лишь одно стекло вместо двух, не было освещения на лестничных клетках во втором подъезде. Кроме того, на стендах отсутствовала информация об обслуживающей организации, аварийно-диспетчерской службе.

Прокуратура округа возбудила в отношении директора УК дело об административном правонарушении. В итоге его оштрафовали на четыре тысячи рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU