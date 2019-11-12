«Угрозы жизни нет»: в Тобольском районе установлен источник гаффской болезни

СЕГОДНЯ 15:41 2019-11-12T15:41:22+03:00

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Сегодня, 12 ноября, в Тюмени состоялось очередное заседание оперативного штаба под председательством первого заместителя губернатора Натальи Шевчик. На нем было объявлено: источник гаффской болезни установлен, теперь угрозы жизни и здоровью тоболяков нет.

По информации департамента общественных связей Тюменской области, новых случаев заболевания гаффской болезнью в регионе с 25 октября не зафиксировано. На сегодняшний день в больнице на лечении остаются два человека.

– Ежедневные подомовые обходы жителей деревни Ачиры и близлежащих населенных пунктов продолжаются. Все это время там работают фельдшеры. Источником заболевания стала рыба из озера Андреевское, расположенного возле этой деревни. На контроле штаба остается поручение по усилению контроля за наличием ветеринарного свидетельства на все партии всем торговым организациям, расположенным на территории региона, – сообщили в ведомстве.

По данным главного санитарного врача Тюменской области Галины Шарухо, вся изъятая рыба, в том числе в трех субъектах федерации, куда были поставки, уничтожена.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в токсикологическое отделение Областной клинической больницы №1 были госпитализированы два человека, которым поставили диагноз «гаффская болезнь». Жителям деревни Ачиры, где в конце октября обнаружили редкое заболевание, привезли продукты. Ранее им запретили ловить рыбу, которая была основой их рациона питания.

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ИСТОЧНИК KP.RU