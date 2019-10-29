Есть положительная динамика: три тоболяка с подозрением на «гаффскую болезнь» выписаны из больницы

Два тоболяка с «гаффской болезнью» до сих пор остаются в реанимации. Им предстоит еще пройти длительный курс лечения. Однако есть и хорошие новости: небольшая положительная динамика выздоровления все же есть.

По информации департамента здравоохранения Тюменской области, на сегодняшний день из отделения выписаны три жителя деревни Ачиры. У двоих было отравление средней степени тяжести. Сегодня уже можно говорить об их полном выздоровлении, так как контрольные анализы в норме. У еще одного пациента диагноз не подтвердился, в том числе после динамического наблюдения.

– На лечении остаются еще семь человек. Двое находятся в реанимации – их состояние оценивается по-прежнему как стабильно тяжелое, но с небольшой положительной динамикой. Они будут проходить длительный курс лечения, – сообщила главный токсиколог Тюменской области, заведующая токсикологическим отделением Областной клинической больницы №1 Ирина Чайковская. Она также рассказала, что пациентов забирают родственники, поэтому время выписки из стационара планируется так, чтобы им было удобнее.

Отметим, «гаффская болезнь» - это редкое заболевание, поначалу похожее на пищевое отравление. Но позднее начинаются боли в мышцах, судороги, потом могут отказать почки и печень. Болезнь может закончится смертью, но лишь в 1-2% случаев.

Напомним, тревожный сигнал поступил из села Ачиры Тобольского района Тюменской области. Это удаленное село на границе с ХМАО-Югрой.

Медики и сотрудники управления Роспотребнадзора считают, что заболевание люди получили после того, как съели токсичную рыбу, выловленную ими же самими из местного озера. Поскольку токсин – термоустойчивый, он сохранился даже при термической обработке. Вообще же «гаффская болезнь» не инфекционна и не заразна, поэтому от человека к человеку не передается. Возникает она среди хищных рыб, некоторых плотоядных животных и птиц, питающихся зараженной рыбой.

Поскольку деревня Ачиры, где проживает порядка трехсот человек, «оторвана» от большой земли, и туда можно добраться только вертолетом, опасности того, что токсичная рыба попадет в другие населенные пункты, нет.

- Мы также дали предписание не кормить детей рыбой в организованных коллективах села. Опасности появления местной рыбы на рынках региона нет, даже в местах несанкционированной торговли, - предупредила руководитель Территориального управления Роспотребнадзора по Тюменской области, главный государственный санитарный врач по Тюменской области Галина Шарухо.

БЫЛИ СЛУЧАИ

Впервые вспышка «гаффской болезни» была зафиксирована почти век назад в Кенингсберге (сегодня – Калининград). Ею заразились рыбаки Фришес-Гаффского залива Балтийского моря. Кстати, отсюда и название болезни – гаффская. На территории бывшего СССР об этом заболевании впервые услышали в 1934 году. Тогда заболели жители деревень Ленинградской области.

Похожая ситуация в Тюменской области была в 2000-2001 годах. В больницу попали 32 жителя деревень Нариманово и Салаирка. Сложившая в настоящие дни ситуация находится под тотальным контролем специалистов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Тюменской области усомнились в диагнозе «гаффская болезнь», которую поставили тоболякам после употребления рыбы

Болезнь не инфекционная и не передаётся от человека к человеку (подробнее)

Опасности нет: у семьи под Тобольском обнаружили «гаффскую болезнь»

Все заболевшие являются членами одной семьи, проживающей в деревне Ачиры (подробнее)

В тюменском селе восемь человек попали в больницу с «гаффской болезнью», которая похожа на отравление

Она начинается с болей в мышцах, а потом могут отказать почки и печень (подробнее)

Российские токсикологи одобрили тактику лечения тоболяков, больных «гаффской болезнью»

В целом все жители деревни чувствуют себя хорошо (подробнее)