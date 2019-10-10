В Тюмени вынесен приговор мужчине, устроившему стрельбу в ТРЦ

СЕГОДНЯ 10:21 2019-10-10T10:21:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюмени вынесен приговор Павлу Колозяну. Мужчина в начале июля устроил стрельбу в торгово-развлекательном центре «Кристалл», что привело к эвакуации людей.

Изначально тюменскому стрелку было предъявлено обвинение в покушении на убийство, однако в суде преступление было переквалифицировано на «Причинение легкого вреда здоровью человека». Таким образом, суд назначил мужчине наказание в виде одиннадцати месяцев исправительных работ с удержанием пятнадцати процентов заработной платы в доход государства, передает "МегаТюмень".

Ранее «Комсомольская правда – Тюмень» писала, что 3 июля этого года в областном центре эвакуировали посетителей торгово-развлекательного центра «Кристалл». Причиной этому стала разборка между тремя посетителями. Один из них имел при себе травматический пистолет. После произошедшего охранник ТРЦ рассказал, как стрелки смогли войти в ТРЦ с оружием. По его словам, травмат был спрятан. Через два дня после инцидента следователи возбудили дело против 27-летнего Павла Колозяна.

ИСТОЧНИК KP.RU