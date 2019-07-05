СЕГОДНЯ 12:01 2019-07-05T12:01:02+03:00

Следователи возбудили дело против мужчины, устроившего стрельбу в тюменском «Кристалле» Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

Решается вопрос о заключении его под стражу

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Следователи возбудили уголовное дело в отношении 27-летнего тюменца, который подозревается в покушении на убийство и незаконном лишении человека свободы, группой лиц по предварительному сговору с применением оружия.

Как сообщили в пресс-службе СО СУ СК РФ по Тюменской области, инцидент произошёл 3 июля около 15 часов на втором этаже ТРЦ «Кристалл». Обвиняемый из-за личной неприязни к 40-летнему мужчине, которого встретил в торговом центре, открыл стрельбу из травмата, ранив его в руку. Ещё до стрельбы обвиняемый и его брат закрылись в одном из магазинов ТРЦ, лишив продавцов возможности покинуть помещение. В это время мужчины ждали прибытия поддержки, которую вызвали по телефону.

Участников инцидента установили и задержали. Охотничье ружьё и 0травматический пистолет, из которого стрелял подозреваемый, изъят. В ближайшее время будет решён вопрос о том, чтобы заключить подозреваемого под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU