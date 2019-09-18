В интернете появилось фото мужчины, ограбившего в Тюмени банк

СЕГОДНЯ 09:45 2019-09-18T09:45:26+03:00

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В социальных сетях появилась фотография предполагаемого грабителя отделения банка «Открытие». Преступление было совершено накануне, 17 сентября, в районе 11 утра.

На нечетком снимке, размещенном в одной из местных групп во «ВКонтакте», можно увидеть мужчину, держащего в руках предмет, похожий на пистолет. Левой рукой он удерживает женщину, по всей видимости, сотрудницу финансового учреждения. Преступник одет в синюю толстовку с капюшоном, темные штаны и такого же цвета обувь, на руках – черные перчатки.

Напомним, накануне, 17 сентября, вооруженный мужчина в маске совершил ограбление банка в Тюмени. На место преступления незамедлительно выехали начальники городской и областной полиции. Позже выяснилось, что грабитель вынес из банка один миллион двести тысяч рублей. В пресс-службе финансового учреждения заявили, что все средства застрахованы. Тюменцы, в социальных сетях выразили ему сочувствие. Местные жители надеются, что полицейские не смогут его «повязать».

ИСТОЧНИК KP.RU