«Хоть бы не поймали»: тюменцы сочувствуют мужчине, который сегодня ограбил банк

СЕГОДНЯ 13:01 2019-09-17T13:01:38+03:00

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Тюменцы в социальных сетях выражают сочувствие мужчине, который сегодня утром ограбил банк «Открытие». Местные жители надеются, что полицейские не смогут его «повязать».

«Респект, сейчас мало таких героев осталось. Главное, чтобы не нашли, и деньги с умом потратил, хотя такие деньги не приносят счастья», – пишут в комментариях тюменцы. «Правильно сделал. С такой жизнью хоть пошикует немного», «Красавчик, жаль, что все равно найдут», «Давай, мужик, хоть немножко поживешь по-людски. Мы за тебя!» – это лишь малая часть сообщений от горожан, которые переживают за судьбу преступника.

Многие предполагают, что похищенными деньгами мужчина закроет ипотеку. Некоторые же утверждают, что деньги ему нужны на проживание, иначе бы он забрал больше.

Напомним, сегодня вооруженный мужчина в маске с пистолетом ограбил отделение банка «Открытие». В пресс-службе финансового учреждения заявили, что клиентам переживать не стоит – все похищенные средства были застрахованы.

ИСТОЧНИК KP.RU