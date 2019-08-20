Определился подрядчик, который построит подъезд к аэропорту Тобольска
Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие будет строить подъезда к новому аэропорту в Тобольске. На эти цели из регионального бюджета выделят 35,2 миллионов рублей.
Из материалов, размещенных на сайте госзакупок, стало известно, что на аукцион была подана лишь одна заявка – от «ТОДЭП». Она и была признана соответствующей всем требованиям.
Таким образом, теперь предприятию предстоит построить участок в 443 метра от автомобильной дороги Тобольск-Вагай. Работы на объекте должны быть завершены к 25 ноябрю этого года. Заказчиком контракта выступило управление автомобильных дорог региона.
Ранее «Комсомольская правда Тюмень» писала, что в Тобольске дан старт строительству аэропорта. Он расположится на территории Ворогушинского и Санниковского сельских поселений в 30 километрах от города.
Кстати, Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие также получило большой контракт на ремонт участков автодороги в Уватском районе.
ИСТОЧНИК KP.RU