Определился подрядчик, который построит подъезд к аэропорту Тобольска

СЕГОДНЯ 13:46 2019-08-20T13:46:59+03:00

На аукцион была подана всего одна заявка

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Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие будет строить подъезда к новому аэропорту в Тобольске. На эти цели из регионального бюджета выделят 35,2 миллионов рублей.

Из материалов, размещенных на сайте госзакупок, стало известно, что на аукцион была подана лишь одна заявка – от «ТОДЭП». Она и была признана соответствующей всем требованиям.

Таким образом, теперь предприятию предстоит построить участок в 443 метра от автомобильной дороги Тобольск-Вагай. Работы на объекте должны быть завершены к 25 ноябрю этого года. Заказчиком контракта выступило управление автомобильных дорог региона.

Ранее «Комсомольская правда Тюмень» писала, что в Тобольске дан старт строительству аэропорта. Он расположится на территории Ворогушинского и Санниковского сельских поселений в 30 километрах от города.

Кстати, Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие также получило большой контракт на ремонт участков автодороги в Уватском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU