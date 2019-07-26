В Тобольске начинают строить аэропорт

СЕГОДНЯ 08:53 2019-07-26T08:53:12+03:00

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В Тобольске дан старт строительству аэропорта. Он расположится на территории Ворогушинского и Санниковского сельских поселений в 30 километрах от города.

Стало известно, что уже до конца этого года планируется построить взлетно-посадочную полосу с бетонным покрытием протяженностью более двух километров и шириной 45 метров, а также рулежные дорожки и перрон.

– Параметры взлетно-посадочной полосы позволят принимать в Тобольске Боинги 737-800, Ту -204/214 и Айрбасы A 321. Эти самолеты в настоящее время используются наиболее часто для перелетов средней дальности. В следующем году будет возведено здание аэровокзала, а также вся техническая инфраструктура: склады, ремонтные мастерские, топливозаправочный комплекс, аварийно-спасательные службы, очистные сооружения, – рассказали в пресс-службе администрации города Тобольска.

Там отметили, что воздействие аэропорта на природную среду будет минимальное. К тому же, на его территории нет растений, занесенных в Красную книгу, а миграционные пути животных и птиц ее даже не пересекают.

ИСТОЧНИК KP.RU