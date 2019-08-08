Почти 40 миллионов рублей потратят на подъезд к аэропорту Тобольска

СЕГОДНЯ 09:33 2019-08-08T09:33:30+03:00

Работы должны быть завершены уже в этом году

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Тюменские власти планируют сделать подъезд к уже строящемуся аэровокзалу города Тобольска. На эти цели из регионального бюджета будет выделено 35,2 миллиона рублей.

Из информации, размещенной на сайте госзакупок, следует, что получатель контракта должен построить участок протяженностью 0,44331 километров от автомобильной дороги Тобольск-Вагай. Здесь будет две полосы движения. Работы на объекте должны быть завершены к 25 ноябрю этого года. Подрядчик, который займется строительством участка за 35 миллионов рублей, определится уже в следующую пятницу, 16 августа. Заказчиком контракта выступило управление автомобильных дорог региона.

Ранее "Комсомольская правда Тюмень" писала, что в Тобольске дан старт строительству аэропорта. Он расположится на территории Ворогушинского и Санниковского сельских поселений в 30 километрах от города. Стало известно, что уже до конца этого года планируется построить взлетно-посадочную полосу с бетонным покрытием протяженностью более двух километров и шириной 45 метров, а также рулежные дорожки и перрон.

ИСТОЧНИК KP.RU