«Здесь теплее, чем в Москве»: в Тюмени Бузова в дубленке и на каблуках вышла на замерзшее озеро для съемок «крутого ролика»

Даже суровый тюменский климат не помешал Ольге Бузовой снять видеоролик Фото: buzova86 Фото: Соцсети

Приезд известной теледивы Ольги Бузовой в Тюмень наделал много шума: звезда прибыла на премьеру фильма «Ёлки 8», в котором сыграла одну из главных ролей. Однако так быстро покидать столицу Сибири блондинка не захотела. В социальных сетях Бузова поделилась, что готовит для Тюмени видеоролик, но какой – пожелала пока оставить в секрете.

Съемки проходили на тюменском озере Фото: buzova86 Фото: Соцсети

- В Тюмени просто нереальная погода. Мороз и солнце, день чудесный! Четыре градуса всего. Я летела, думала, здесь дубак, а на самом деле здесь теплее, чем в Москве. Без дела я не сижу, сейчас еду на съемку. Целый день будем сегодня снимать очень крутой ролик для Тюмени, - рассказала в сторис Бузова.

Настроение у певицы новогоднее Фото: buzova86 Фото: Соцсети

Красная роковая дубленка и высокие каблуки – такой наряд предпочла певица для выхода на середину замерзшего тюменского озера, припорошенного снегом. Съемочная команда даже придерживала артистку, чтобы та не упала, и укутывала одеждой от холода.

- Ой, как холодно! Ну а кто говорил, что будет легко? Снимаю ролик прямо на озере!, - удивляется Ольга.

Во время съемок звезду согревали всеми возможными способами Фото: buzova86 Фото: Соцсети

О том, какой именно видеоролик звезда готовит для жителей Тюмени, пока ничего неизвестно. Судя по всему, это будет музыкальный клип, локациями которого выступят тюменские достопримечательности. Пока что съемочная группа засняла ведущую на фоне сибирского леса и бассейна с водой.

Также звезда снялась и в бассейне Фото: buzova86 Фото: Соцсети

Ранее «Комсомольская правда» писала, что Ольга Бузова прилетела в Тюмень, чтобы принять участие в предпремьерном показе фильма «Елки 8», в котором сыграла одну из главных ролей. Певица рассказала о сложностях и радостях киносъемок в Тюмени, а также вместе с тюменцами впервые посмотрела восьмую часть «Ёлок», не забыв станцевать на сцене кинотеатра.

Напомним, съемки фильма «Елки» проходили несколько месяцев назад в Тюмени. При этом имя актрисы, сыгравшей одну из главных ролей, не называли. Но Бузова сама засветила тюменские локации у себя в Instagram, а после подтвердила, что всё-таки принимала участие в съемках.

«Елки 8» активно афишировали власти Тюменской области. В проморолике к фильму снялся губернатор Александр Моор. А в различных мероприятиях, посвященных кинокартине, принимает участие директор регионального департамента по общественным связям Павел Белявский, который считает, что участие в киноновелле принесет области популярность и туристический приток.

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