Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 14 декабря 2021 года: за сутки скончалось более 30 человек

В Тюменской области за сутки скончался 31 человек с коронавирусом. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 14 декабря 2021 года. По данным оперштаба Тюменской области, число заболевших ковидом за сутки увеличилось на 304 и составило 84 872 человека, 31 человек скончался (всего – 3 117 с начала пандемии).

Фото - yandex.ru.

По информации оперативного штаба региона по недопущению завоза и распространения COVID-19, за минувшие сутки зарегистрировано 304 случая заболевания (всего с начала пандемии – 84 872). 423 человека выздоровели (за весь период – 66 995), 38 детей заболели (из общего числа заболевших), 32 пациента – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 34 230 человек остаются под медицинским наблюдением. Вакцинированы против коронавируса 952 545 человек, полный курс прошли 864 070.

Тюменцам дали советы, что делать, если не приходит QR-код на «Госуслуги». По идее, сертификат должен появиться в течение трех суток. Для начала надо проверить данные в личном кабинете и убедиться, что учетная запись подтверждена. Если всё верно, то следует сообщить о проблеме, описав ситуацию в специальной форме на портале. Тогда вам выдадут временный сертификат с QR-кодом, который действует две недели.

За последние сутки в России выявлено 29 558 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 1 121 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 28 561 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 046 454 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 290 604 летальных исхода, выздоровели 8 769 916 человек.