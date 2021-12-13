Коронавирус в Тюмени, последние новости на 13 декабря 2021 года: умер еще 31 человек

Число умерших коронавирусом в Тюменской области 13 декабря увеличилось на 31. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число умерших от коронавируса в Тюменской области 13 декабря увеличилось на 31. Всего с начала пандемии жертвами ковида стали 3 117 человек.

За последние сутки в России выявлено 29 558 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 1 121 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровел 28 561 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 046 454 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 290 604 летальных исхода, выздоровели 8 769 916 человек.