Тюменцам на заметку: что делать, если не приходит QR-код на «Госуслуги»

Тюменцам на заметку: что делать, если не приходит QR-код на Госуслугах. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Тюменцам дали советы, что делать, если не приходит QR-код на «Госуслуги». По идее, сертификат должен появиться в течение трех суток.

Для начала надо проверить данные в личном кабинете и убедиться, что учетная запись подтверждена. Если все верно, то следует сообщить о проблеме, описав ситуацию в специальной форме на портале. Тогда вам выдадут временный сертификат с QR-кодом, который действует две недели.

– Если служба поддержки портала «Госуслуги» не поможет в решении вопроса, надо обратиться в медорганизацию, где вы прививались или лечились от COVID-19. Там следует уточнить, какие сведения о вас внесли в систему, и проверить все данные, – сообщили в информационном центре правительства региона.

Если в медицинской организации нашли ошибку или стоит статус «Учетная запись не найдена», попросите сотрудников исправить сведения и внести их в регистр заново. Обновленные данные поступят на «Госуслуги».