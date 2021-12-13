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Здоровье13 декабря 2021 8:45

Коронавирус в Тюмени, последние новости на 13 декабря 2021 года: заболели еще 304 человека

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 13 декабря 2021 года
Сергей Швецов
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Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 13 декабря увеличилось на 304.

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 13 декабря увеличилось на 304.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 13 декабря увеличилось на 304. Всего с начала пандемии ковид подхватили 84 872 человека.

За последние сутки в России выявлено 29 558 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 1 121 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровел 28 561 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 046 454 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 290 604 летальных исхода, выздоровели 8 769 916 человек.