Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 8 декабря 2021 года: остался один очаг ковида

В Тюменской области остался лишь один очаг коронавируса. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 8 декабря 2021 года. По данным оперштаба Тюменской области, число заболевших ковидом за сутки увеличилось на 306 и составило 83 045 человек, 20 человек скончались (всего – 2 972 с начала пандемии).

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В Тюменской области остался лишь один очаг коронавируса – в епархиальном Иоанно-Введенском женском монастыре. Он находится на контроле регионального управления Роспотребнадзора. Очаги в винзилинском психоневрологическом интернате и ишимском геронтологическом центре закрыты.

По информации оперативного штаба региона по недопущению завоза и распространения COVID-19, за минувшие сутки зарегистрировано 306 случаев заболевания (всего с начала пандемии – 83 045), 288 человек выздоровели (за весь период – 64 742), 66 детей заболели (из общего числа заболевших), 28 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (из общего числа заболевших), 34 823 человека остаются под медицинским наблюдением. Вакцинированы против коронавируса 929 351 человек, полный курс прошли 819 369.

За последние сутки в России выявлено 31 096 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 182 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 34 615 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 864 845 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 283 644 летальных исхода, выздоровели 8 565 091 человек.