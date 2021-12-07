Коронавирус в Тюмени, последние новости на 7 декабря 2021 года: заболели еще 306 человек

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 7 декабря увеличилось на 306. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 7 декабря увеличилось на 306. Всего с начала пандемии ковид подхватили 83 045 человек.

За последние сутки в России выявлено 31 096 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 182 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 34 615 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 864 845 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 283 644 летальных исхода, выздоровел 8 565 091 человек.