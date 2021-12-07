В Тюменской области остался один очаг коронавируса – в монастыре

В Тюменской области остался один очаг коронавируса. Фото - google.com.

В Тюменской области остался лишь один очаг коронавируса – в епархиальном Иоанно-Введенском женском монастыре. Он находится на контроле регионального управления Роспотребнадзора.

– Очаги в винзилинском психоневрологическом интернате и ишимском геронтологическом центре закрыты, – сообщили в ведомстве.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области зафиксировали случаи тяжелого течения коронавируса у детей. Об этом сообщила главный педиатр региона Светлана Ушакова.

В первые месяцы пандемии в обществе сложилось убеждение, что у детей это заболевание протекает в легкой форме и редко приводит к летальному исходу. Однако уже с апреля – мая 2020 года Великобритания, США, а затем и все страны мира столкнулись с тяжелым течением COVID-19 у детей.