В Тюменской области зафиксировали случаи тяжелого течения коронавируса у детей.

В Тюменской области зафиксировали случаи тяжелого течения коронавируса у детей. Об этом сообщила главный педиатр региона Светлана Ушакова.

– В первые месяцы пандемии в обществе сложилось убеждение, что у детей это заболевание протекает в легкой форме и редко приводит к летальному исходу. Однако уже с апреля – мая 2020 года Великобритания, США, а затем и все страны мира столкнулись с тяжелым течением COVID-19 у детей, – рассказала эксперт.

По ее словам, с осени 2021 года такие случаи начали фиксировать и в России. Подъем детской заболеваемости возникает через 2 – 4 недели после каждой новой волны COVID-19.

– У детей поражаются основные жизненно важные системы организма, и вероятность летального исхода, по данным зарубежных источников, составляет 2 – 6%, – говорит Ушакова.