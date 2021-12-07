Коронавирус в Тюмени, последние новости на 7 декабря 2021 года: умерли еще 20 человек

Число умерших коронавирусом в Тюменской области 7 декабря увеличилось на 20. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число умерших коронавирусом в Тюменской области 7 декабря увеличилось на 20. Всего с начала пандемии жертвами ковида стали 2 972 человека.

По информации Оперативного штаба региона по недопущению завоза и распространения COVID-19, за минувшие сутки зарегистрировано 306 случаев заболевания (всего с начала пандемии — 83 045); 288 человек выздоровели (за весь период — 64 742); 66 детей заболели (из общего числа заболевших); 28 пациентов на ИВЛ (из общего числа заболевших); 34 823 человека остаются под медицинским наблюдением. Вакцинированы против коронавируса 929 351 человек, полный курс прошли 819 369.

За последние сутки в России выявлено 31 096 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 182 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 34 615 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 864 845 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 283 644 летальных исхода, выздоровел 8 565 091 человек.