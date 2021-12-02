Тюмень просторная: показываем, как изменился центр города с появлением платных парковок

Дороги пустуют... Фото: Илья Субботин Фото: Соцсети

В региональной столице с 29 ноября парковки в центре города стали платными. Такое решение вызвало немало возмущений со стороны тюменских автомобилистов, ведь платить за парковку согласен не каждый. Однако после того, как решение властей всё-таки вступил в силу, многие из жителей обрадовались пустым дорогам и возможности припарковаться в центре города в любое время. Показываем, как изменился центр Тюмени, и рассказываем, что думают люди.

Так было ДО Фото: Мария Толстихина

ЖИВЫЕ МНЕНИЯ

В платный режим перешли парковки в квадрате улиц Герцена – Челюскинцев – Республики – Первомайской – Советской – Профсоюзной. Таким образом, дополнительно появилось 1 026 мест для правильной парковки. Такое решение было принято с целью разгрузить центр города от автомобилей, дать возможность тем, кто приехал в центральную часть Тюмени по делам, без проблем найти свободное место на паркинге, а также снизить заторы и пробки на дорогах.

- Новость очень хорошая. То есть все эти люди не воткнули свои машины перед крылечком офиса, кто-то прошёл лишние 5-10 -15 минут пешком и апокалипсиса не случилось? Было бы хорошо ещё и, например, улицу Ленина сделать пешеходной, - комментирует Михаил Горин.

Фото: Tyumen Times, Тюмень | ДТП, ЧП, ЧС Фото: Соцсети

- Шикарно, наконец-то, приехав в центр, можно свободно встать, а не нарезать круги,- схожего мнения Антон Богданов.

Кстати, то самое нарезание кругов ранее приводило к тому, что автомобилисты повышали «блуждающий» трафик, который является дополнительной нагрузкой на улично-дорожную сеть. Отсюда и пробки. Помимо этого, из-за стихийно припаркованных машин затруднялась и уборка улиц, что особенно важно в зимнее время.

- Был удивлён думал выходной. Парковки свободны, возле паркоматов человек в жилетке дежурит. Не понятно подсказывает или наказывает. Зато пробок нет, утром в город вечером из города, - комментирует еще один тюменец.

Фото: Tyumen Times, Тюмень | ДТП, ЧП, ЧС Фото: Соцсети

- Теперь все эти авто плотно утыканы вдоль границы платной парковки. Как результат, немного погодя жители этих мест начнут просить сделать платную парковку и там. Границы, а с ними и проблемы с парковкой, сместятся. И через пару лет платная парковка выйдет за пределы ТКАД, - иного мнения Дмитрий Тюменцев.

- Я такое на Володарского видел только во время локдауна. Оказывается, парковки все-таки стали платными. Мест просто море - занимай любое за символические 30р. в час. Есть приложение, которое, надеюсь, работает корректно, иначе 2 500р. штраф за парковку без оплаты. Как по мне, так мера положительная, - считает Илья Субботин.

Фото: Tyumen Times, Тюмень | ДТП, ЧП, ЧС Фото: Соцсети

НАВОДКА ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ

Для большей осведомлённости водителей, рядом с платными парковками установлены соответствующие таблички, предупреждающие о необходимости оплатить стоянку. Первые 15 минут отсчитываются бесплатно. Кстати, первые две недели после 29 ноября жителей не будут штрафовать за неоплаченную парковку, чтобы те смогли привыкнуть к новым правилам. Однако по истечении времени вам обязательно придёт «письмо счастья», если не оплатить паркинг вовремя.

- Ну наконец-то нормальные знаки поставили, что парковка платная. А то раньше только паркомат стоял и всё, а знаков, что парковка платная, нигде не было,- подчеркнул Борис Янчук.

Табличка поможет сориентироваться Фото: Мария Толстихина

ПРОБЛЕМЫ С ОПЛАТОЙ?

Возле терминалов специально дежурят волонтеры из «Тюменьгортранса» и оказывают помощь с оплатой услуг. Оплатить стоянку можно несколькими способами: паркомат (авансовый платеж, интернет-портал, мобильное приложение, терминал ТТС (принимает наличные средства).

Оплатить можно через паркомат Фото: Мария Толстихина

Удобнее всего для оплаты парковки воспользоваться специальным приложением. Его нужно скачать на телефон, а затем зайти туда с включенной геолокацией. Приложение само определит, на какой парковке вы находитесь. Далее нужно нажать отсчет времени и оплатить услугу по факту. Терминал не так удобен, ведь при его использовании нужно заранее знать, сколько времени ваша машина простоит на парковке и внести аванс. Постфактум оплатить через терминал уже не получится.

В том, что большинство тюменцев за введение платных парковок в центре города, уверен заместитель директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Евгений Ташланов. По его словам, те, кто за, слабо проявляют свою позицию, просто молча ждали введения, чего нельзя сказать о противниках, которые, по мнению Ташланова, все же в меньшинстве.

Фото: ЧС Тюмень Фото: Соцсети

ПОЛЬЗА

По словам экспертов, такой проект позволит разгрузить центр города, увеличить пропускную способность на дорогах и избежать пробок, дать возможность автомобилистам проще найти место для парковки, оживить деловую активность в ближайших к центру организациях. При разработке проекта старались учесть интересы всех горожан и ставили цель упорядочить движение в центре и сделать перемещение более комфортным.

– Наша цель – сделать так, чтобы парковка была занята примерно на 70%, но всегда была возможность припарковаться. Управление ценой позволяет реализовать эту функцию, – рассказал главный разработчик концепции Алексей Осипенко.

Инструкция имеется Фото: Мария Толстихина

Узнать обо всех способах оплаты, а также завести «Личный кабинет» или увидеть на карте все зоны платной парковки можно на сайте проекта tmn-parking.ru

КСТАТИ

С 1 декабря на улице Народной в Тюмени ввели одностороннее движение на участке от улицы Широтной до Федюнинского. Одностороннее движение организовано в целях улучшения дорожно-транспортной обстановки и повышения пропускной способности с 1 декабря 2021 года. Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки и дорожную горизонтальную разметку.

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