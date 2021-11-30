На улице Народной в Тюмени с 1 декабря введут одностороннее движение. Фото: Тюмень - наш дом

На улице Народной в Тюмени введут одностороннее движение. Это произойдет на участке от улицы Широтной до Федюнинского.

– Одностороннее движение будет организовано в целях улучшения дорожно-транспортной обстановки и повышения пропускной способности с 1 декабря 2021 года, – сообщили в управе Восточного административного округа.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки и дорожную горизонтальную разметку.