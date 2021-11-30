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Общество30 ноября 2021 7:47

На улице Народной в Тюмени с 1 декабря введут одностороннее движение

Об этом сообщили в управе Восточного административного округа
Сергей Швецов
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На улице Народной в Тюмени с 1 декабря введут одностороннее движение.

На улице Народной в Тюмени с 1 декабря введут одностороннее движение.

Фото: Тюмень - наш дом

На улице Народной в Тюмени введут одностороннее движение. Это произойдет на участке от улицы Широтной до Федюнинского.

– Одностороннее движение будет организовано в целях улучшения дорожно-транспортной обстановки и повышения пропускной способности с 1 декабря 2021 года, – сообщили в управе Восточного административного округа.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки и дорожную горизонтальную разметку.