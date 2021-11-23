В Тюмени с 29 ноября станет больше платных парковок. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени с 29 ноября станет больше платных парковок. Такая мера, по мнению чиновников, позволит разгрузить центр города от автомобилей.

Так, в платный режим перейдут парковки в квадрате улиц Герцена – Челюскинцев – Республики – Первомайской – Советской – Профсоюзной. Таким образом, дополнительно будет создано 1026 мест для правильной парковки.

Такая мера позволит разгрузить центр города от автомобилей. Фото: Тюмень - наш дом

– Стоимость новых паркингов составит 30 руб./час. Платный период будет действовать в будни с 7.00 до 19.00. Бесплатно можно парковаться первые 15 минут, после 7 часов вечера и до 7 утра, в выходные и праздничные дни, а также автомобилям, зарегистрированным в Федеральном реестре инвалидов, – сообщили в местной администрации.

Оплатить парковку до конца дня (до 23.59) можно через мобильное приложение «Тюменские парковки», главное – запомнить время стоянки. Также в мобильном приложении действует поминутная тарификация, то есть вы оплачиваете фактическое время пребывания авто на парковке.