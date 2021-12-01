Бастрыкин поручил помочь многодетной тюменке, квартиру которой банк продал из-за долгов.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался делом многодетной тюменки Натальи Погребня, квартиру которой банк продал из-за образовавшейся просрочки. Он поручил подчиненным принять исчерпывающие меры по восстановлению прав женщины.

Как ранее стало известно, горожанка имеет на иждивении четверых несовершеннолетних детей. Несколько лет она исправно выплачивала банку средства по ипотеке, но в прошлом году была вынуждена попросить банк об отсрочке или реструктуризации.

– Сотрудники банка не пошли на уступки женщине, выставили залоговое имущество на торги и продали квартиру в два раза дешевле рыночной цены на закрытом аукционе, – сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» в пресс-службе СК России.

Фото - ОНФ.

Александр Бастрыкин поручил руководителю тюменского Следственного управления СК Александру Кублякову незамедлительно организовать проверку по факту нарушения прав многодетной матери и доложить ему обо всех обстоятельствах произошедшего.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что ипотечная квартира, которую женщина купила в 2013 году, – единственное жилье для семьи Погребня. Часть долга Наталья закрыла с помощью материнского капитала и денег от продажи квартиры, оставшейся в наследство от дедушки. Шесть лет женщина ответственно относилась к обязательствам перед банком и платила по ипотеке, но в 2019 году Наталья столкнулась с финансовыми трудностями.

Кстати, финансовый консультант Наталья Ретина пояснила, что обычно в таких ситуациях банк дает должнику каникулы на три месяца. Если за это время финансовое положение плательщика не стабилизировалось, ему дают время для того, чтобы самостоятельно реализовать квартиру за ту стоимость, которую он установит. Только в том случае, если кредитор не воспользовался этой возможностью в указанный срок, банк имеет право продать жилье на своих условиях.

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