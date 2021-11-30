В Тюмени малыша раздавило телевизором, пока мама выходила по делам. Фото: Мария Толстихина

В Тюмени трехлетнего мальчика насмерть раздавило старым тяжелым телевизором. К несчастью, трагический инцидент произошел в то время, когда мама малыша ненадолго отлучалась из дома по делам.

Женщина пыталась сама привести ребенка в чувство, но ничего не вышло. Она вызвала бригаду скорой медицинской помощи. Информацию подтвердили в пресс-службе департамента здравоохранения.

– Медики проводили сердечно-легочную реанимацию. Более получаса они боролись за жизнь пациента, но, к сожалению, спасти мальчика не удалось, – прокомментировали корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» в ведомстве.

В пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области кратко сообщили, что в настоящее время по данному факту проводится проверка.

К сожалению, это не единичный случай в Тюмени в 2021 году, когда на ребенка падает телевизор. Предыдущий инцидент произошел в мае. Тогда на лбу и под глазом у двухлетнего малыша появились кровоподтеки, а на затылке образовалась кровоточащая рана.

Прибывшая через семь минут бригада медиков отвезла пациента в областную клиническую больницу № 2 с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму, закрытую травму живота и перелом ребер.

Также ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюмени на годовалого ребенка упал шкаф кухонного гарнитура. Мать со слезами на глазах сообщила диспетчеру скорой помощи, что кожа на спине и голове дочки покраснела и отекла.

Специалисты, заподозрив сотрясение головного мозга и диагностировав ссадины и ушибы позвоночника, оперативно доставили малышку в областную клиническую больницу № 2, где после обследования врачи стационара, к счастью, исключили серьезные травмы

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