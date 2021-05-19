«Голову пробил, кровь льет»: в Тюмени на мальчика упал телевизор

В Тюмени на мальчика упал телевизор. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюмени на двухлетнего мальчика упал огромный телевизор, ребенку нанесены серьезные травмы. На лбу и под глазом у малыша появились кровоподтеки, а на затылке образовалась кровоточащая рана.

– Сознание не терял. Голову пробил, кровь льет, – сообщила мать маленького горожанина диспетчеру скорой, успокаивая плачущего сына. Прибывшая через семь минут бригада медиков отвезла пациента в областную клиническую больницу № 2 с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму, закрытую травму живота и перелом ребер.

Медики рекомендуют в первые секунды после получения травмы оценить общее состояние пострадавшего. Если ребенок в сознании, выдержите паузу в несколько секунд – посмотрите на его голову, ручки и ножки. Если все находится в нормальном положении, постарайтесь обеспечить ребенку покой до прибытия бригады скорой.

При нахождении пострадавшего в бессознательном состоянии следите за его пульсом и дыханием. Оптимальное положение – на боку, чтобы он не захлебнулся рвотой.