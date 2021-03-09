В Тюмени ночью 8 марта на годовалого ребенка упал кухонный шкаф. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюмени накануне, 8 марта, на годовалого ребенка упал шкаф кухонного гарнитура. Мать со слезами на глазах сообщила диспетчеру скорой помощи, что кожа на спине и голове дочки покраснела и отекла. Медики прибыли на место происшествия спустя несколько минут.

Специалисты, заподозрив сотрясение головного мозга и диагностировав ссадины и ушибы позвоночника, оперативно доставили малыша в Областную клиническую больницу №2, где после обследования врачи стационара исключили серьезные травмы. Ребенок сейчас находится дома.

– В первые секунды после получения травмы надо оценить общее состояние пострадавшего. При наличии сознания у ребенка, посмотрите на его голову, ручки и ножки. Если все находится в привычном положении, постарайтесь обеспечить ребенку покой до прибытия бригады скорой. Для профилактики западения языка малыша нужно положить на бок. Лучше положить его на плотную поверхность – на середину кровати, – рассказывают специалисты.