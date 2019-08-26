2019-08-26T14:07:58+03:00
Происшествия

В Тюмени ребенок порвал ягодицу, упав с двухметрового гаража во время игры

На счастье мальчика, рядом проезжала неравнодушная женщина
Вадим Бегун
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Тюменец порвал ягодицу во время игр на гаражах.Тюменец порвал ягодицу во время игр на гаражах.Фото: Вадим Бегун
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Тюменские врачи оказали экстренную помощь упавшему с гаража ребенку. Очевидцы происшествия до приезда медика подбадривали 10-летнего мальчика.

Накануне, 25 августа, очевидцем несчастного случая стала женщина, которая проезжала на автомобиле мимо гаражей в 6 микрорайоне Тюмени. Увидев поранившегося ребенка, она остановилась и отправилась к нему на помощь. Поняв, что без скорой помощи тут не обойтись, тюменка вызвала медиков.

– Искать пациента среди гаражей медикам: их встретили очевидцы. Взрослые все время находились рядом с ребенком и до самого прибытия бригады подбадривали его и оказывали ему первую помощь. Как выяснилось, травмы мальчик получил во время игры. Прыгая по гаражам, он не удержался и упал с двухметровой высоты, а при падении зацепился за колючую проволоку. Медики диагностировали у ребенка множественные резано-рваные раны на левой руке и ягодице, которые они обработали и забинтовали, – рассказали в пресс-секретарь Станции скорой медицинской помощи Ирина Бердюгина.

Она отметила, что всего за минувшие выходные врачи скорой оказали помощь 1 306 жителям областной столицы и Тюменского района. Бригады спасли 63 тюменца, которым угрожала серьезная опасность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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