«Романовы: преданность и предательство»: в Тюмени презентовали книгу сибирского писателя Сергея Козлова

"Этот роман - настоящий вызов и провокация..." Фото: Мария Толстихина

«Романовы: преданность и предательство» - труд тюменского писателя Сергея Сергеевича Козлова, автора таких книг, как «Мальчик без шпаги», «Дежурный ангел», «Время любить». В романе разворачивается живая и увлекательная панорама событий времён Первой мировой войны, показанная через призму трагической истории последнего русского царя и его семьи. Не случайно автор прозвал свой труд романом-калейдоскопом. О нём и его значимости для Тюменского региона писатель, представители власти, историки и просто неравнодушные жители поговорили на презентации книги, которая состоялась 27 ноября в музейном комплексе им. И.Я. Словцова.

Презентация вызвала много вопросов и интересных споров Фото: Мария Толстихина

Три года – столько времени ушло у Сергея Козлова на написание романа. На более чем 800-ах страницах разворачивается историческая драма, конечно, не без любовных треугольников и описания первого юношеского чувства… Так и родилась идея снять полнометражный фильм и сериал по книге Козлова. Этим в 2022 году займется кинокомпания Solivs, которая работала над съемками исторической драмы «Тобол». Кстати, одной из декораций новой киноленты станет музей семьи Романовых в Тобольске.

Высказались как те, кто уже начал читать, так и те, кто еще не приступил Фото: Мария Толстихина

- Это книга-летопись, книга-хроника, книга-повествование о последних годах рода Романовых, которые правили в нашей стране более 300 лет. Действительно, это мощная династия, которая позволила нашему государству выйти на высокий уровень и дало развитие культуре. О Романовых написано множество книг, снято много фильмов - у каждого своего прочтение. Но у человека ищущего всегда остаются вопросы, на которые он жаждет найти ответы. Сергей Сергеевич осмелился изложить эту хронику свойственным ему легким русским языком, но с очень глубоким смыслом. Я уверена, что эта книга займет достойное место в семейных библиотеках, - считает директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

Представители муниципальных объединений считают проект бесценным вкладом в развитие тюменского региона Фото: Мария Толстихина

В успешности книги не сомневается и директор регионального департамента потребительского рынка и туризма Мария Трофимова. Свою позицию она объясняет большой любовью российского народа к чтению. Мария Сергеевна и сама родилась в читающей семье, где царила вселенская любовь к книгам. Она вспоминает, как это приятно – взять в руки книгу, почувствовать аромат страниц, ощутить их заманчивый хруст. По её словам, начав читать книгу «Романовы: преданность и предательство», она пережила сильнейшее чувство.

- Книга безусловна обречена на успех. Наша страна до сих пор сохраняет лидирующие позиции по читаемости в мире. После Китая мы идем вторыми. Каждый второй житель в нашей стране обращается к книге, а каждый третий – к книге об истории. Если оценивать киноиндустрию, то около 80% россиян предпочитают историческое кино. Поэтому то, что сегодня происходит в нашем регионе, это и реализация проекта «Тобол», и «Романовы: преданность и наследие» - это безусловно оправдано и имеет все шансы на успех. Наш регион очень многогранен, очень важно постараться сохранить и раскрыть то историческое наследие, которое мы сегодня имеем, - прокомментировала Мария Трофимова.

Презентация книги прошла в музее Словцова Фото: Мария Толстихина

О важности таких исторически важных краеведческих проектов несколько слов сказала и генеральный директор Тюменского музейно-просветительского объединения Светлана Сидорова. По её словам, сегодня мы живем во время смыслов и вызовов, проект «Романовы: преданность и предательство» - это тоже вызов, который просто необходим для того, чтобы обрести смысл жизни каждому из нас.

- Провинции необходимо говорить о себе, в противном случае о ней думают не так, как провинция считает. Это вызов очень оправданный. Сегодня мы видим, что на наш Кремль и Тюменскую область обращают внимание как на исторический ресурс. Это очень важно. Мы начали от того, кто начинал имперскую историю, к тому, кто ее завершил. Выходец из Сибири, продюсер Олег Урушев вернулся в Сибирь со вторым проектом и сподвиг на написание романа нашего сибиряка Сергея Козлова. Для меня важно, чтобы Россия знала, что она всегда укреплялась, развивалась и продвигалась Сибирью, - рассказала Светлана Сидорова.

Немало вопросов возникло к создателям проекта и у историков. Так, известного тюменского историка Александра Петрушина интересовал вопрос, чем же авторы кино по роману-калейдоскопу собираются привлекать молодежь. На это продюсер Олег Урушев ответил, что в фильме, снятом по мотивам книги, будет содержаться множество эпических сцен с яркими боями и поражающими перипетиями судьбы.

Историк уверен, это настоящий роман-провокация Фото: Мария Толстихина

- Тема Романовых очень хорошо исследована. Ничего нового там уже не придумаешь. Это своего рода роман-провокация для того, чтобы возбудиться по новой. И мне интересно, возбудиться ли тюменское общество и общество в целом. Все пытаются ответить на вопрос «Почему не спасли Романовых?». В своем Романе Сергей Сергеевич снова подал, что в трагедии виноваты закулисье, главный герой мистер Икс, США, масоны, евреи и так далее. Это оправдание оно очень востребовано, потому что мы в своих бедах и неудачах виним кого угодно, но не себя. Безусловно, эта мысль вызовет резонанс. Мне очень хочется, чтобы над этим задумались, особенно молодое поколение, - поделился впечатлением от книги Александр Петрушин.

Сам же автор книги Сергей Козлов не отрицает, что в книге есть много того, к чему можно придраться. Более того, писатель и сам, перечитывая роман уже в который раз, придирается. По его словам, вынести оценку произведению способно только время.

Сергей Козлов работал над книгой три года Фото: Мария Толстихина

- Когда вы берете книгу в руки, вы принимаете условия игры автора, даже если вам кажется, что вы чуточку умнее. Можно долго спорить, кто прав, кто виноват, но самое главное, что мы рисуем эпоху, семью, а главное – человека в ней, - заключает писатель.

Участники встречи приобрели книжный экземпляр с личным автографом писателя Фото: Мария Толстихина

В конце встречи гости отведали тобольской ромовой бабы Фото: Мария Толстихина

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

По словам Сергея Козлова, в романе всего три вымышленных персонажа, все остальные герои написаны по историческим прототипам. В книге более 700 страниц, на 90% наполненных описанием событий последних лет Российской империи. Историческим консультантом проекта выступил историк Владимир Хрусталев. А еще в романе присутствуют мистические ноты, связанные с прорицателем Авелем, святым Серафимом Саровским, тюменским знахарем и провидцем Григорием Распутиным.

- События большого романа о царской семье происходят в Петрограде, Москве, Белграде, Вене, Берлине, Лондоне, Перми, Алапаевске, Омске, Екатеринбурге, Тюмени и Тобольске и охватывают период 1914 – 1918 годов, но есть отступления и в более ранние, и в более поздние времена. Нам удалось собрать сведения обо всех офицерах, которые планировали освободить семью последнего императора. Почему это не получилось - читайте, -призывает автор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Романовы: преданность и предательство»: на Урале будут снимать фильм о страстотерпцах

Создатели «Тобола» запускают новый кинопроект (подробнее)

«Романовы: преданность и предательство»: сериал, посвященный императорской семье, будут снимать в Перми

Об этом рассказал продюсер фильма Олег Урушев (подробнее)