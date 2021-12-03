«Он ждет моей смерти в Тюмени брак 92-летней невесты и 70-летнего жениха трещит по швам

Любовь продлилась 9 месяцев... Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Любовь всем возрастам покорна – в этом не сомневался никто, когда видел союз 92-летней Раисы Степановны и 70-летнего Геннадия Аркадьевича. Несмотря на солидный возраст, тюменцы решились связать себя узами брака, и казалось, их любовь не сломить. Они проводили много времени вместе, активно общались, но, к сожалению, через какое-то время между новобрачными случился разлад. О том, почему союз дал трещину и как живут сейчас муж с женой, Раиса Степановна рассказала «Комсомольской правде-Тюмень».

Свадьба пела и плясала Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Жили и не тужили, пока…

- Он у меня девять месяцев прожил. Когда он пришел, у него было в кармане две тысячи рублей. Я не против, до денег я не жадная, да и в них не нуждаюсь, пенсия у меня 18 тысяч, на все хватает. Мне хотелось, чтобы меня кто-то сопровождал, помогал, кто-то, с кем мы могли проводить время вместе, ведь в одиночестве очень тяжело жить. Поначалу все было хорошо, он и помогал, и соседи говорили: «Какой хороший мужчина!», - начинает свой рассказал Раиса Степановна.

Однако позже жена начала замечать, что спутнику нужны только ее деньги и прописка. Со слов женщины, он брал у нее деньги на продукты, но никогда не приносил сдачу, а его денег она не видела вовсе, хоть и получал он пенсию в размере 14 тысяч рублей. Даже с этим Раиса Степановна готова была смириться, лишь бы не быть одной и получать какую-никакую, но заботу.

- Меня стало возмущать, что завтракаю я одна, обедаю я одна, ужинаю тоже одна. У меня вообще есть муж или нет? Он проснется, покурит и снова заснет. Разве что ходил в магазин, ни в чем мы не нуждались. Я даже курточку купила ему за 10 тысяч, а сам он себе и свитер новый приобрел, и ботиночки новые на мои деньги. Похоже, только это его и интересовало, - говорит женщина.

Мнение бывшей жены

Позже Раиса Степановна познакомилась с бывшей женой 70-летнего Геннадия Аркадьевича, у которой с ним общий ребенок. Та подтвердила, что бывший муж словно ветер, то там, то тут, и никакого доверия к нему нет. Привела историю из жизни, когда она с ребенком упали, а он как стоял, так и стоит. Тут-то Раиса Степановна и поняла, что надеяться на чудо не стоит.

- Обиднее всего было, когда я в коридоре упала и не могла подняться. Пролежала там 40 минут, била палкой по двери. Потом я Геннадия спросила, слышал он, что я стучала, он говорит – слышал, просто открывать не стал, мало ли кто стучит. У него даже не возникло вопроса, почему меня так долго нет, - со слезами объясняет Раиса Степановна.

Новый роман

Как-то раз тюменка принесла в дом газету, где Геннадий Аркадьевич обнаружил в колонке для знакомств телефон женщины, проживающей на юге. Они стали общаться, а позже тюменец и вовсе переехал к ней. Правда, развод он давать не хочет, ссылаясь на то, что Раисе Степановне необходим опекун. Но Раиса Степановна уверена, ему важно не её здоровье, а квартира, которая достанется после смерти ему как единственному законному представителю. Детей у женщины нет.

- Он хочет дождаться, пока я сдохну, переселиться в мою квартиру и завладеть всеми моими сбережениями, он о них прекрасно знает, - подытожила 92-летняя тюменка.

Жили молодожены в квартире невесты Фото: Архив КП

Вот оно какое - одиночество …

Раиса Степановна жалуется на одиночество. Женщина сетует, что ей не о ком заботиться, хочется быть кому-то близкой и нужной. Единственные, кому она дарит любовь и заботу, это три кошки и собака. Ранее женщина прочитала в журнале о том, что в Японии государство помогает пожилым жителям найти себе пару, чтобы не жить в одиночестве. Пенсионерка убеждена, что российская соцзащита тоже может организовать подобные мероприятия и очень хочет, чтобы ей помогли найти спутника.

- Нужно, чтобы соцзащита, эта уважаемая государственная организация, организовала такую акцию. Я это вычитала в журнале. В Японии, чтобы помочь одиноким, организуют знакомства. Вот у нас есть знакомства, но какой дед пойдет куда-то знакомиться? А соцзащита через телевидение, через газеты дает номер телефона – пожалуйста, звоните! По интересам! Вот какой-то мужик пишет: «Хочу познакомиться по интересам. Кто знает историю, литературу, кино» и так далее. Я звоню: «Пришлите, пожалуйста, номер телефона мужчины. Мы с ним побеседуем». Я с ним договариваюсь, он приезжает, мы с ним побеседовали, чаю попили… Вот так, вот такой клуб нам нужен, необходим, - утверждает пенсионерка.

Молодожены выглядели счастливыми Фото: Алексей КОСЕНЧУК

КСТАТИ

«Комсомольская правда» – Тюмень» проводила онлайн-трансляцию свадьбы 92-летней невесты и 70-летнего жениха в Тюмени. Жительница деревни Нариманова Раиса Степановна вышла замуж за «молодого» человека Геннадия Аркадьевича, который на целых два десятка лет младше ее.

По словам общественников, влюбленные были счастливы – они вместе проводили время и много общались. Им было так хорошо, что в какой-то момент пенсионер не выдержал и сделал предложение даме сердца. «Вдвоем гораздо легче и веселее!» – уверяла ранее одухотворенная невеста.

Долгожданная регистрация Раисы Степановны и Геннадия Аркадьевича проходила в тесном кругу. Во Дворце бракосочетания – он, она, организатор торжества, ведущий специалист Ресурсного центра при Тюменском областном совете ветеранов Ольга Кукобникова, пара друзей и журналисты.

В Управлении ЗАГС по Тюменской области заявили, что это оригинальная пара. Специалисты видели их на подаче заявления, чувствовалось, что молодожены понимают друг друга, их решение выглядит осознанным. Однако не у каждой истории есть счастливый конец, так вышло и в случае пожилых жениха и невесты…

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