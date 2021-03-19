«С такой дамой я даже начал фантазировать»: в Тюмени 92-летняя пенсионерка сыграла свадьбу с 70-летним женихом

Раиса Степановна и Геннадий Аркадьевич с цветами от "Комсомолки" Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Помните, месяц назад мы писали о 92-летней жительнице деревни Нариманова Тюменской области Раисе Степановне Шпартеевой? Так вот, сегодня для нее настал «тот самый день»! Одинокая пенсионерка стала законной женой 70-летнего избранника, Геннадия Аркадьевича Вахрушева. Она – бойкая и взрывная, он – рассудительный и спокойный. Как два разных полюса, они друг к другу притягиваются. Или притираются, говорит молодой супруг.

– Самое главное – ценить то, что имеешь, – говорит Геннадий Аркадьевич. – С такой дамой, как Раиса, я даже начал фантазировать, сказки ей читаю. Влюбился в нее с первого взгляда, и никакого страха делать предложение не было.

Первый танец молодоженов Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Степанна и Аркадьич

Жизнь у Раисы Степановны была нелегкой. В 12 лет она поступила в ремесленное училище Хабаровска, куда созвали всех, у кого отцы ушли на фронт. Там Рая работала слесарем-инструментальщицей и получала 600 граммов хлеба в день. Мечтала перейти в команду к парням-сварщикам, чтобы получать на 200 граммов больше, но не срослось. Полжизни провела на море – ловила селедку. В общем, занималась мужской работой.

В личной жизни тоже не всё было гладко. Женщина пережила несколько трагедий подряд: сначала от туберкулеза скончался отец, а затем и первый муж. С ним они прожили долго, но Боженька детей не послал. К смерти главного мужчины в своей жизни относится философски. Говорит: «Мужики менее выносливы, чем женщины». В ту пору у семьи сгорел дом, вот сердечко у мужа и не выдержало.

Оставшись одна, Степанна, как называли ее соседи, сама вела хозяйство. Однажды она проснулась, решила выйти во двор, а дверь закрыта на проволоку с другой стороны. Пенсионерка позвонила в полицию, где ей посоветовали найти участкового. С проблемой быстро разобрались, да вот назрела другая. Будучи неробкого десятка, Раиса Степановна в лоб участковому заявила: «Пал Палыч, а приведи-ка мне какого-нибудь мужчину». И тот привел «Аркадьича» из соседней деревни.

С тех пор пара не расстается. Мужик стирает, моет посуду, читает супруге, а та и рада. Как ни крути, первый парень на деревне, да еще и на 20 лет моложе!

Раиса Степановна и Геннадий Аркадьевич живут вместе долго и счастливо Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Ах, эта свадьба-свадьба!

Долгожданная регистрация Раисы Степановны и Геннадия Аркадьевича проходила в тесном кругу. Во Дворце бракосочетания – он, она, организатор торжества, ведущий специалист Ресурсного центра при Тюменском областном совете ветеранов Ольга Кукобникова, пара друзей и журналисты.

– У меня была уже торжественная регистрация в городе Советская Гавань Хабаровского края, – вспоминает Раиса Степановна. – Помню, мы за нее даже 15 рублей заплатили. Тогда я сразу согласилась выйти за него замуж, а за этого… (Долго думая, показывает на нового мужа. – Прим. ред.). Гена – моя самая большая радость в жизни. Как он мне сказал: «Встретились два одиночества, и будем жить до конца. Ведь у меня никого нет – ни детей, ни внуков…

Первый танец молодоженов Фото: Алексей КОСЕНЧУК

«Молодая» супруга не устает благодарить всех, кто подарил ей «шоу и развлечение»: она сама так называет всё происходящее в её жизни. Думала ли она, что прокатится с ветерком на лимузине и получит в подарок новый холодильник? Вряд ли, но всё сбылось. А вот от белого платья, символа непорочности, невеста напрочь отказалась, «чтобы не смешить народ». Сначала хотела надеть светло-голубое, но решила надеть серое, «с ландышами». И с глубоким декольте.

Регистрация брака Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Не упустила Раиса Степановна отдать дань уважения свадебным традициям. Как и полагается новоиспеченной супруге, пенсионерка бросила букет через плечо незамужним девчонкам.

Напомним, перед Новым годом активисты Тюменского областного совета ветеранов войны и труда поздравляли Раису Степановну с праздником. Беседа с бойкой не по годам пенсионеркой привела к необычному выводу. Как и многие возрастные люди, кто на пенсии сидит дома и ограничен в общении, Раиса Степановна жаловалась на одиночество. Женщина сетовала, что ей не о ком заботиться, хочется быть кому-то близкой и нужной. Тогда общественники решили познакомить ее с мужчиной в интернете, и на связь вышел Геннадий Аркадьевич.

ОФИЦИАЛЬНО

В Управлении ЗАГС по Тюменской области корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» рассказали, что редко, когда люди такого возраста вступают в брак, но такие случаи бывают.

– Как правило, люди в возрасте регистрируются без торжества. То, что отличает сегодняшний случай от других, это торжественность момента, которую мы ожидаем и постараемся создать для пары. Это оригинальная пара, мы видели их на подаче заявления, чувствуется, что они понимают друг друга, их решение выглядит осознанным. Естественно, что те слова, которые говорят ведущие церемонии молодым парам, это не те слова, которые говорят для пары пожилых людей. Будет по-другому, – заметили в загсе.

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