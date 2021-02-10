«Вдвоем гораздо легче и веселее!»: в Тюмени 90-летняя невеста сыграет свадьбу с 70-летним женихом

90-летняя пенсионерка Раиса Степановна предложила организовать Клуб знакомств по интересам. Скриншот видео

Жительница деревни Нариманова Тюменской области Раиса Степановна собралась замуж в свои 90 лет, причем жених младше невесты на два десятка лет! Познакомиться двум одиноким сердцам помогли общественники.

«Бойкая не по годам»

Перед Новым годом активисты Тюменского областного совета ветеранов войны и труда поздравляли Раису Степановну с праздником. Беседа с бойкой не по годам пенсионеркой привела к необычному выводу. Как и многие возрастные люди, кто на пенсии сидит дома и ограничен в общении (а в период самоизоляции эта проблема еще больше проявилась), Раиса Степановна жаловалась на одиночество. Женщина сетовала, что ей не о ком заботиться, хочется быть кому-то близкой и нужной.

– Вот всю ночь глаза таращишь! А так бы поговорил с человеком, приехал, переночевал, – рассуждает пенсионерка.

Раиса Степановна прочитала в журнале о том, что в Японии государство помогает пожилым жителям найти себе пару, чтобы не жить в одиночестве. Пенсионерка убеждена, что российская соцзащита тоже может организовать подобные мероприятия.

– Нужно, чтобы соцзащита, эта уважаемая государственная организация, организовала такую акцию. Я это вычитала в журнале. В Японии, чтобы помочь одиноким, организуют знакомства. Вот у нас есть знакомства, но какой дед пойдет куда-то знакомиться? А соцзащита через телевидение, через газеты дает номер телефона – пожалуйста, звоните! По интересам! Вот какой-то мужик пишет: «Хочу познакомиться по интересам. Кто знает историю, литературу, кино» и так далее. Я звоню: «Пришлите, пожалуйста, номер телефона мужчины. Мы с ним побеседуем». Я с ним договариваюсь, он приезжает, мы с ним побеседовали, чаю попили… Вот так, вот такой клуб нам нужен, необходим!

Бабушка даже собралась писать о своей идее премьер-министру Михаилу Мишустину!

– Он защищает пенсионеров, отзывы были, что он хороший мужик. Чтобы внедрили это в жизнь нашу! Чтобы я не сидела в этом курятнике одна и не переживала, – расплакалась бабушка. – Вот этого я хочу. Мне нужно общение!

Они нашли друг друга!

Общественники не стали искать помощи у соцзащиты и тем более у премьер-министра, не пытались связаться со СМИ, а сами взялись за дело. Они создали на своем сайте раздел «Клуб знакомств по интересам для одиноких пожилых людей», где каждый может разместить заявку и получить ответ. Этот сервис уже показал себя в деле.

– Раиса Степановна в свои 90 лет замуж выходит! Буквально после нашего общения была проведена работа, и на связь вышел Геннадий Аркадьевич (ему, кстати, 70 лет). Они нашли друг друга и теперь счастливы – вместе проводят время, много общаются.

Больше того, пенсионеры решили не терять времени: Геннадий Аркадьевич сделал предложение руки и сердца Раисе Степановне. «Вдвоем гораздо легче и веселее!» – уверяет счастливая невеста.

Геннадий Аркадьевич уже сделал предложение руки и сердца Раисе Степановне. Скоро свадьба! Фото: Тюменский областной Совет ветеранов войны и труда

Сейчас общественники помогают молодой семье организовать свадебное торжество – может, кто-то букет невесты сделает, другой неравнодушный земляк испечет свадебный торт.

И все же на одной удачной истории знакомства активисты решили не останавливаться. Они прислушались к предложениям Раисы Степановны и организовали Клуб знакомств по интересам.

– Вы устали от одиночества и мечтаете найти родственную душу для общения? Мы исполняем мечты! Мы открываем клуб знакомств по интересам! Можно общаться, рассказывать свои истории, делиться счастливыми мгновениями из жизни. Расскажите о себе и своих интересах: музыка, литература, история, кулинария и так далее. Пришлите несколько фотографий или видео о том, как вы живете, что бы хотели от переписки, какого человека вам хотелось бы встретить, – призывают общественники. – Мы будем публиковать (с вашего разрешения) истории знакомств и увлечения, организовывать совместные путешествия или походы в театр (кино). Кто-то найдет себе настоящего друга и единомышленника, а кто-то даже создаст семью! Как это сделала Раиса Степановна!