Букет невесте, свадебный торт и холодильник: тюменцы собирают свадьбу для пенсионеров-молодоженов

Общественники призывают всех неравнодушных помочь молодоженам со свадьбой. Фото: Тюменский областной совет ветеранов

Любви все возрасты покорны, даже если тебе уже 90 лет! Жительница деревни Нариманова Тюменской области Раиса Степановна недавно рассказала общественникам о своей проблеме – пожаловалась, что общаться не с кем, ей хочется познакомиться с мужчиной по интересам. Активисты нашли выход: и жених сыскался, им стал 70-летний Геннадий Аркадьевич, и даже свадьбу пенсионеры-молодожены решили сыграть.

Теперь общественники призывают всех неравнодушных помочь молодоженам со свадьбой, ведь хочется, чтобы бракосочетание было праздником для души. От свадебных подарков жених и невеста тоже не откажутся. Например, молодой семье нужен холодильник.

– Мы решили стать соорганизаторами свадьбы и просим всех желающих нам помочь! Может быть, вы прекрасные торты печь умеете и можете подарить один на это событие, или цветы шикарные выращиваете и сможете собрать один красивый букет для шикарной невесты, – призывают активисты. – Вы поможете этой уникальной семье из села Нариманова Тюменского района, если перечислите любую сумму на наш официальный благотворительный счет – им очень нужен холодильник, старый совсем выходит из строя!

Как оказать помощь, подробно изложено на сайте Тюменского областного Совета ветеранов войны и труда. Активисты принимают именные пожертвования в помощь Раисе Степановне.

– Любая помощь пригодится! Если есть желание передать подарок, вы можете его принести к нам по адресу: ул. Советская, 61 – Тюменский областной Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, – сообщили активисты.

Также они организовали Клуб знакомств по интересам, как и просила Раиса Степановна. Заполнив простую анкету на сайте, можно найти собеседника для общения, а может, и дорогого сердцу друга.

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